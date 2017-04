Tamil Whatsapp Status – Best Love Funny Jokes Sad SMS

There are many Whatsapp status available in the web world. But, there are only few quotes are available in Tamil Language. You can update in Facebook also about Kavithai, Funny (Jokes, Comedy), Sad, Love, Cute, Attitude, Nice, Cool, Diwali, Deepavali and those were really awesome and attractive.

Status For Whatsapp in Tamil – Facebook Kavithai, Funny (Jokes, Comedy), Sad, Love, Cute, Attitude, Nice, Cool and Awesome:

Poi solli kalatti vidrathu ponunga policy.. Poi solliyachum correct panrathu pasanga policy. Aandava! Enakunnu na ethayume keakala.. En ammaku super figure-ah oru marumagala thana keaten. Pengal athigam kelvi keatpavargal enpathai owaiyarin peyaril irunthe ariyalam. HOW? WHY? Yaar? Kaveri thannirum, Kathaliyoda kanneerum eppavathu tha varum..! vanthalum prachaniyodu tha varum. Mama ponnum, Uppuma-vum onnu. Vera ethuvume kedaikatha patchathula namma thalaila katiduvanga. Aasaiya adicha athu kaadhali,, Aasai theera adicha athu pondati.! Paambai aati vecha athu paampatti. Purusanai aati vecha athu pondatti. Dialog from Dhool movie – Vikram: Adhanga Mobile la indha vayasu ponunga pasanga pesipangale? ? ? Reema sen: Whatsapp? Vikram: Athu kuda enaku use pana teriyathunga. Penne undhan niyabagathai, nenjil serthu vaitheyne, Unnai pirindhu pogayiley, Nenjai ingu thozhaitheyne. Ellarum love panitu tha status poduvanga, Na love pannamale status potutu iruken.

Whatsapp – How to Add free Emoji Emoticons

Funny Tamil Whatsapp Status:

Love panravan kitta kuda friendship vechukalam, Love panratha nenachutu irukaravan kuda mattum irukave kudathu. Ponunga Thoonga poren nu status pota… 100 likes podranga. Pasanga na “Thonga porenu” status pota kayiru venuma nu kekaranga.! Nalla pasangalukaga alukira pasangala vida, keta pasanga kita vilura ponunga tha athigam. Ponungalum kaadhalin valiyai unarvargal, sontha kaasula recharge panumpothu. Oru message ku takkunu reply panra pasanga vettyum illa, late ah reply panra ponunga busyum illa. Aemarra ponnunkum, Aemathara ponnukum ena vithiyasam? Facebook status pathu love panna athu Aemarra ponnu. Bank status pathu love panna athu aemathura ponnu. Love -ngrathu quarter mathiri. Natpu -ngrathu Doctor mathiri. Ennatha quarter adichi naasama ponalum, kadaisila Naama doctor kita tha poganum. Veetula wife illanau varutha padravana vida, Wi-Fi illanau varutha padravan tha naatula athigama irukan. 10 varusam padicha varatha english.. 10 nimisham kudicha epdi varuthunu terila. Marakka vendum endru than ninaipen avalai parkum varai. Aanal athai kuda marannthu vidukiren avalai parkum pothu….

How to send message to Whatsapp from PC

Love:

Maalaiel maranam enru derindum koda kaalaiel kaneer vadipadilai pookal. So enjoy the every moment of time.. Kannil oru minnal, mugathil oru sirippu, sirippil oru paasam, Paasathil oru nesam, nesathil oru ithayam, antha ithayathil en iniya friend nee. Vetri pera vendum endru ninaithu poradathey… Tholvi adaya koodathu endru poradu, Ulagam un kaiyil… Arali vithaiyum Alugirathu Ippothu, “Thannaal” Irapavargalai vida “Pennaal” irapavargale Athigam endru…!!! Paasamulla nenjangal palicaanga nenaipathillai… Nesamulla nenjangal nesikka marappathilai… Priyamullanenjangal pirivai thaanguvathilai.. En Idhayam Endra Thandavaalathi Rail Pola Odukirathu Un Ninaivugal. Tholvi unnai thurathukirathu endral… vetri-i nee nerungugirai endru artham. “Vetri enbathu naam petrukolvathu” ” Tholvi enbathu naam kaatrukolvathu” muthalil katrukollungal piragu petrukollungal” Kangalai vida kanneerukku Adhaga mathipundu…! Kangal UlaKaitthai kaattum Aanal kaneer Ullathai Kattum. Kathal enbuthu nvaanavill poa oru murai vandhuvandhu vittu maraiandhu vidum aanal natpu enbathu vaanathai pola endrum maraiyaathu nam natpai pola…

How to Download WhatsApp Plus Apk Free for Android

Jokes:

Girls oru single paper maathiri.. but life enbadhu dictionary maathiri… single paper ku wait panni dictionarya miss pannathinga… Natpu enbadhu idhayam-pola namaku theriyamal namakaga thudikum… Kannil Kanda pennai nesippathai vida, Unai karuvil donda thayai nesi. Unnaium oru pen neasippal. Pant Pottu Muttipoda Mudiyum Aanaaa Muttipottu Pant Poda Mudiyumaa..? Unnai yaralum thorkadika mudiyathu, Unn Nambikaiyil thorkum varai. Koocham konjam ketkudu… Yekkam konjam kekkudu.. Uyiro Unai kettida tharuvene nan… Pidikuthey Thirumba Thirumba Unnai, Edharkku Unnai Pidithadhendru Theriya Villayae, Therindhu Kolla Thunindha Ullam Tholaindhadhu Unnmaiyae… Veliya sollama ulla alugiren da! Ovvundrai Thirudugirai Thirudugiraai, Yaarukkum Theriyaamal Thirudugiraai. Vaadi pulla vaadi.. Unna mattum nenachiruken! Kannam Surungida Neeyum, Meesai Niraiththida Naanum, Vaazhvin Karaigalai Kaanum Kaalam Aruginil Thaano? Kan Moodum Avaelaiyum Un Kangalil Inbangal Kaanbaen.. Nizhalum Ponathu Nijamum Ponathu Enakul Enaiyae Thedinaen Oru Nimisham Kooda Ennai Piriyavillai, Vivaram Aaethum Aaval Aariyavillai, Ennai Iruntha Pothum Aaval Ennathillaiyae, Maranthupo En Manamae.. Unnalae Uyir Vazhgiraen, Unakaga Penne, Uyir Kaathal Nee Katinaal, Maravene Penne .

Thaniyaave Irunthu Verupaagi Pochu, Nee Vanthathaala En Sogam Pochu. ennuma entha ooru nambala nambuthu Yeatha One’nu Pedekalana Oodanea Nadanthu Poiduva.. Ava Front Vida Ava Back tan na Aathigama Pathaen. Nama Oorula Yeavalavoo Poonuinga Irukainga, Nan Yen Sir Jessi’a Love Pannaen? Yealarayum Vida Alagum Ava tan, Pirachaniyum avan tan. Ponnunga vittu koduthu pogala… Pasanga thuttu koduthu poiduvanga. Every body listen listen… make way for the king…Every body listen hes on a mission…

How to change the notifications sound on Android Facebook Messenger, WhatsApp, Hangouts and Viber

Those above Whatsapp status quotes in Tamil are selectively handpicked from around the web. The categories are Love, Sad, Funny, comedy, Jokes, Attitude, Cool, Awesome, Nice, Good, Tamil SMS Kavithai, Tamil Movie Dialogues Song Lyrics, Tamil SMS Kadhal Kavidhai, Tamil Diwali status, Deepavali wishes, Diwali greetings. You can simply copy and paste it on your Whatsapp.

Incoming search terms: